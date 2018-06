Magie in de lucht 12 juni 2018

Dries Mertens vliegt Lukaku om de nek na diens tweede goal van de avond. Ze schelen dan wel 22 cm in lengte - let op die hangende beentjes - maar qua klassevoetbal stonden de Duivels gisteren op gelijke hoogte. Eden Hazard trok de boel op gang en met een rotvaart denderden Onze Jongens over Costa Rica. Witsel, De Bruyne, Batshuayi... Allemaal uitblinkers. De fans hadden zich geen betere uitwuifwedstrijd kunnen wensen. Er hingen niet alleen beentjes, maar ook magie in de lucht. Laat het WK maar komen.

