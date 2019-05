Exclusief voor abonnees Maggie kan niet op tegen Francken 27 mei 2019

00u00 0

In Vlaams-Brabant was het vooral uitkijken naar de resultaten van Maggie De Block (Open Vld) die Asiel en Migratie overnam van Theo Francken (N-VA). Vijf jaar geleden was Francken nog niet opgewassen tegen De Block en ook nu haalde zijn partij de drempel van 30% niet. Maar met bijna alle stemmen geteld haalde N-VA wel 28%, tegenover 15% voor Open Vld. Francken haalde drie keer meer voorkeurstemmen dan zijn rivaal De Block. Zij verloor in het kanton Asse, waartoe haar eigen gemeente Merchtem behoort, 14 procentpunt. Dries Van Langenhove, lijsttrekker van Vlaams Belang, haalde zijn zitje in de Kamer binnen met meer dan 32.000 voorkeurstemmen. Zijn partij haalde 13%, evenveel als CD&V. Groen strandde op bijna 12% en sp.a op 9%.

