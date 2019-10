Exclusief voor abonnees Maggie De Block ontkent verspilling van half miljard 08 oktober 2019

00u00 0

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zegt dat de sociale zekerheid de voorbije jaren geen half miljard euro verloren is aan een veel te duur geneesmiddel voor ouderdomsblindheid. De oppositie gelooft dat niet en ook in de medische wereld klinkt scepsis. Al sinds 2014 stellen Test-Aankoop en het Syndicaat van Oogartsen dat België jaarlijks honderden miljoenen euro's verkwist omdat De Block weigert een spotgoedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid te laten terugbetalen, ten voordele van een veel duurder medicijn. Farmabedrijf Novartis passeert daardoor langs de kassa. Deze krant becijferde gisteren dat het ondertussen al om ruim een half miljard gaat. "Klopt niet", zegt de minister. In 2016 zou ze Novartis zover gekregen hebben om de prijs te laten zakken tot het niveau van het goedkope alternatief. Alleen kan De Block dat niet bewijzen. "Over de exacte prijs kan ik niks zeggen, want de deal is geheim." De oppositie vindt die uitleg ongeloofwaardig en zal haar vandaag in het parlement ondervragen. (JBG)

