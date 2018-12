Mag u eigenlijk nog rijden? Kijk 's op internet 24 december 2018

Krijgt u af en toe opmerkingen van anderen over uw rijvaardigheid? Via de site magiknogrijden.be kunnen chauffeurs nu een test afleggen om na te gaan of ze eventueel een probleem hebben. De - anonieme - zelftest telt vijftien vragen. Wie een risicoscore haalt, wordt aangeraden contact op nemen met zijn huisarts. Het is een initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). "Rijden terwijl je niet voldoet aan de medische minimumnormen is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen", zegt Weyts. Chauffeurs mogen volgens de wet niet lijden aan aandoeningen die de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen brengen. Onder andere slaapstoornissen, aandoeningen van hart- en bloedvaten en diabetes staan in de wet vermeld.

