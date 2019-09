Exclusief voor abonnees Mag men ook de bananenschil opeten? 28 september 2019

Dat bananen gezond zijn, weet intussen iedereen. Maar wist u ook dat zelfs de bananenschil zeer voedzaam blijkt? "Ja hoor", bevestigt men stellig bij het populair-wetenschappelijk magazine Kijk. "Mix hem door een smoothie, bak hem in de pan of kook de bananenschil 10 minuten in water en hij is best te eten. Er zitten veel vezels in (12 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid), maar ook vitamine C (17%), vitamine B6 (20%), kalium (12%) en magnesium (8%)." (StV)

