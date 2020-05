Exclusief voor abonnees Maes moet weg bij Lommel 29 mei 2020

Dat hij de club op haast miraculeuze wijze - ze stonden laatste na de eerste periode - in 1B hield, mocht niet baten. Het hoofdstuk Lommel SK stopt voor Peter Maes (55). Er is voor hem geen plaats in het Manchester City-verhaal "Ik ben écht ontgoocheld", reageerde Maes. "Dit is een nieuwe klap voor mij, maar de keiharde realiteit is nu zo. Het lijkt alsof ik zelfs niet goed genoeg meer ben voor 1B. Ik moet me even bezinnen." Wie Maes moet opvolgen, is koffiedik kijken. Stijn Vreven (ex-trainer van NAC Breda, dat toen samenwerkte met Man City) en Simon Davies (ex-City en Anderlecht) zijn twee namen die circuleren. (MVS)