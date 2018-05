Maes: "Ik kan hiermee leven" 24 mei 2018

"Ik word zwaar gestraft. Nu mag ik morgen gaan schilderen in het huis van mijn dochter, terwijl ik anders nog drie dagen respijt kreeg." De kwinkslag zei alles. Peter Maes kon het verlies tegen Zulte Waregem opvallend snel plaatsen. "Twee maanden geleden hadden we dit immers niet gekund. Ik ben content dat we een heel volwassen Zulte Waregem tot het einde hebben laten strijden. We hebben er een echte cupmatch van gemaakt. Hier zit iemand die het positief bekijkt, ik weet waarvan we komen. En ik weet ook wat er nodig is om volgend jaar beter te doen. Dan gaan jullie een ander Lokeren zien."

