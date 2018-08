Maellyse Brassart zevende in finale balk 06 augustus 2018

Maellyse Brassart (17) was de Belgische revelatie op dit EK door meteen de finale te halen. Daarin eindigde ze gisteren als zevende met 12.266, een mindere score dan in de kwalificaties. "Ik heb mijn oefening iets minder stabiel uitgevoerd. Maar in de finale staan was fantastisch. Ik ga met een goed gevoel slapen." (BF)