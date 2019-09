Exclusief voor abonnees Maehle verlengt tot 2023 12 september 2019

Ondanks de buitenlandse interesse verkoos rechtsachter Joakim Maehle in Genk te blijven. Hij is voor die keuze nu beloond met een nieuw en verbeterd contract tot 2023. Maehle was vorig seizoen een van de revelaties in het Genkse kampioenenelftal. Maehle speelde 86 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 4 wedstrijden en 14 assists. Dit seizoen sputtert de Deense hogesnelheidstrein op de rechterflank. De laatste drie wedstrijden stond Maehle niet in de basis, hij verloor zijn plek aan Casper De Norre. (KDZ)