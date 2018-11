Maehle onzeker 22 november 2018

Problemen voor Racing Genk. Rechtsachter Joakim Maehle keerde met een voetblessure terug van zijn interlandverplichtingen met Denemarken. Hij is onzeker voor de wedstrijd van zaterdag tegen Cercle Brugge. Als hij niet inzetbaar is, wordt het puzzelen voor Clement. Ook Vladimir Screciu, de Roemeense vervanger van Maehle, ligt in de lappenmand met een enkelbreuk. (KDZ)