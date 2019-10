Exclusief voor abonnees Maehle nog niet terug 30 oktober 2019

Joakim Maehle is er vanavond niet bij tegen Antwerp. De Deense rechtsachter van Racing Genk liep afgelopen weekend een schouderblessure op en is onvoldoende fit om de strijd aan te gaan met de Great Old. "Het is vooral een mentale kwestie", zegt Mazzu. "Ik heb een goed gesprek gehad, het is al de derde keer in enkele maanden tijd dat zijn schouder uit de kom gaat. Fysiek is er eigenlijk geen echt probleem, maar het is op dit moment beter dat we hem even sparen. We hebben ook samengezeten met de medische staf en een operatie is op dit moment helemaal niet aan de orde." Casper De Norre is tegen Antwerp zijn vervanger. (KDZ)