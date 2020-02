Exclusief voor abonnees Maehle maakt owngoal: "Zag de bal niet komen" 14 februari 2020

00u00 0

Joakim Maehle was dé pechvogel van dienst bij Racing Genk. Niemand scoort immers graag een owngoal. "Dat doelpunt viel op een heel ongelukkige manier", aldus Maehle. "Bij een vrije trap kwam Antwerp met een paar man ingelopen, waarna de bal tegen mijn hand botste en binnen ging. Ik had echt geen tijd om te reageren, want ik zag de bal niet eens komen. Gelukkig stapten we op het einde toch met één punt van het veld. Dit is gewoon een goed gelijkspel. Als je tijdens één van de moeilijkste verplaatsingen van het seizoen iets kan rapen, dan geeft dat vertrouwen. Onze eerste helft was weliswaar niet goed, maar bij de rust stelde de coach tactisch bij en nadien konden we het behaalde punt verantwoorden. Dat het er in de race naar play-off 1 stilaan behoorlijk goed begint uit te zien? Vier punten voorsprong met vijf matchen te gaan, is inderdaad niet slecht, maar we zijn er nog niet. Zondag wacht ons tegen Standard opnieuw een stevige test." (KDC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis