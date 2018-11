Maehle geraakt fit voor Cercle 23 november 2018

00u00 0

Het ziet ernaar uit dat Joakim Maehle toch fit zal geraken voor de wedstrijd van morgen tegen Cercle Brugge. De rechtsachter keerde met een voetblessure terug van de interlandbreak, maar kon gisteren opnieuw voluit meetrainen. Racing Genk maakte samen met de ordediensten, de fans en Genkse burgemeester Wim Dries overigens een grondige analyse van de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Europa League op 8 november. Het belangrijkste besluit is dat Genk in de toekomst géén extra vakken meer zal vrijmaken om bezoekende fans te ontvangen. Genk liet bijna 3.000 Turken binnen waardoor een deel van de Genkse fans moest verhuizen naar een andere plaats. De avond verliep niet zonder incidenten. Voor en tijdens de wedstrijd werd er Bengaals vuur ontstoken in de Turkse vakken, na affluiten kwam het buiten tot opstootjes met de politie. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN