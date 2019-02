Madrilenen beloond voor hun enthousiasme 21 februari 2019

00u00 0

Atlético Madrid-coach Diego Simeone greep ostentatief naar zijn - euhm - kruis. 't Was een gebaar dat klasse miste, maar het toonde vooral aan hoe groot de ontlading bij de 1-0 van Giménez was. Net ervoor was Juventus nog aan een achterstand ontsnapt na ingrijpen van de VAR, een doelpunt van Morata werd zo terecht afgekeurd voor een duwfout. Atlético stoomde evenwel door, de beloning voor dat enthousiasme kwam er via zijn verdedigers. Eerst scoorde dus Giménez, nadien Godín (2-0), een bal die afweek op... Cristiano Ronaldo. De Portugees, die in 29 matchen nochtans al 22 keer tegen Atlético Madrid gescoord had, kon voor de rust één keer dreigen: Oblak duwde zijn schicht van onder de lat. In het slot kopte Ronaldo nog over. Voorts miste Costa namens de thuisploeg een grote kans en trof Griezmann de lat. De 2-0-nederlaag was voor Juventus een tweede domper gisteren, nadat Sami Khedira (31) een operatie ondergaan had. Er waren hartritmestoornissen vastgesteld bij de Duitse middenvelder, hij zal minstens één maand buiten strijd zijn. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN