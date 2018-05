Madrid komt te vroeg voor Serena 04 mei 2018

Serena Williams (WTA 499) vertoeft al een week in Europa, traint ook bij haar coach Patrick Mouratoglou in Nice, maar blijkt nog niet klaar om aan te treden op het WTA-toernooi van Madrid. De 36-jarige Amerikaanse werd in september voor het eerst moeder en kende een moeizame comeback. In Indian Wells bereikte ze de derde ronde terwijl ze in Miami al in haar eerste partij onderuit ging. Het toernooi van Rome over tien dagen wordt haar nieuw streefdoel. (FDW)