Madrazo geeft bollen kleur met ritzege bergop 29 augustus 2019

De siësta eerbiedigen. Gebod nummer 1 voor de doorsnee Spanjaard, het devies voor het peloton gisteren in de Ronde van Spanje. Ángel Madrazo, Jetse Bol en José Herrada kregen elf minuten en mochten tegen elkaar voor de dagzege rijden op weg naar Javalambre. Ook de Burgos-volgwagen deed mee. Madrazo werd op de slotklim net niet het decor in gereden door de eigen ploegleiding. Bij Burgos-BH leek Bol de vooruitgeschoven man te zijn. Tot Madrazo na een paar keer lossen en lang volharden weer op de proppen kwam. De leider in het bergklassement rondde zijn derde dag in de aanval af met de dagzege. Ploegmaat Bol maakte het een-tweetje compleet. (DMM)