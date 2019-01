Madonna verrast met miniconcert... en maxi-achterwerk 04 januari 2019

Madonna (60) verraste iedereen toen ze op oudejaarsavond plots opdook in een gaybar in Manhattan, samen met haar zoon David. Niet haar muzikale bijdrage was de dagen nadien het gespreksonderwerp bij de fans, wel haar prominente bilpartij. Op Twitter werd de 'splinternieuwe' derrière van Madonna immers "absurd en extreem onnatuurlijk" genoemd. "Madonna heeft haar achterste laten bewerken en nu ben ik opeens bang van haar", constateerde iemand. En: "Dit had ze op haar leeftijd nooit moeten doen". Iemand anders vraagt zich af of Madonna misschien naar dezelfde plastische chirurg is geweest als de Amerikaanse rapster Nicki Minaj, die toegegeven heeft door het leven te gaan met kunstmatige rondingen. De Queen of Pop (of Poep?) reageerde vooralsnog niet op de insinuaties. (DBJ)

