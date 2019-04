Exclusief voor abonnees Madonna is 'Madame X' 16 april 2019

Madonna (60) brengt voor het eerst in lange tijd een album uit: 'Madame X'. Het wordt al de veertiende plaat van de popprinses. Wanneer hij in de winkels zal liggen, is nog niet duidelijk, maar via Instagram deelde Madonna wel al enkele beelden die erbij horen. Daar is ze onder meer te zien als bruid met een cowboyhoed, en heeft ze op een andere foto een ooglapje aan. In een promofilmpje noemt Madonna zichzelf ook Madame X. Dat doet vermoeden dat het niet alleen de naam van haar nieuwe album, maar ook die van haar nieuwe alter ego is. Haar vorige plaat 'Rebel Heart' stamt al uit 2015.

