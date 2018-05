Macron springt uit een 'vliegmachien' 07 mei 2018

Je bent veertig en in de fleur van je leven, dus wat doe je dan als president, als je helikopter net geland is? Fluks eruit springen, natuurlijk - wat zou je presidentieel van een trapje gaan schrijden? Maar een vreugdesprong was het zeker niet, daar op het eiland Ouvéa, deel van Nieuw-Caledonië. Want binnen enkele maanden buigt het overzeese gebied, ten oosten van Australië zich over een eventuele afscheiding van Frankrijk. Mogelijk raakt Macron dus in één klap 270.000 inwoners kwijt.

