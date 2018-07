Macron moet het uitleggen na geweld van bodyguard 23 juli 2018

De Franse president Emmanuel Macron raakt steeds meer in nauwe schoentjes nadat zijn veiligheidschef Alexandre Benalla een demonstrant in elkaar heeft geslagen. Dat gebeurde al op een 1 meibetoging, maar de man werd pas ontslagen nadat vorige week belastende beelden uitlekten en Justitie een onderzoek begon. Macron heeft zich nog niet uitgelaten over de zaak, maar er wachten hem netelige vragen in het parlement. Dat zette zijn gewone werkzaamheden stop omdat er te veel vragen zijn over het schandaal en vanochtend wordt een bijzondere plenaire sessie ingelast. Zowel parlementairen van zijn eigen meerderheid als van de oppositie willen weten wie in het presidentiële paleis wat precies wist en wanneer. De affaire-Benalla is de zwaarste politieke crisis die Macron sinds zijn aantreden als president doormaakt. De bodyguard week de voorbije twee jaar nooit van zijn zijde - zelfs niet tijdens zijn vakantiefietstochtjes in Le Touquet.

