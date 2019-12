Exclusief voor abonnees Macron mag vredige kerst vergeten 24 december 2019

Frans president Emmanuel Macron had opgeroepen tot "wapenstilstand" in de kerstperiode, maar in Parijs kwamen gisteren opnieuw honderden demonstranten op straat. Voor het station 'Gare de Lyon' kwam het tot hardhandige confrontaties tussen betogers en agenten (foto). Het was al de 19de stakingsdag op rij. De president had de medewerkers van het openbaar vervoer verzocht om hun staking even te onderbreken, uit respect voor Fransen die met kerst naar hun familie willen reizen, maar het treinverkeer blijft dus ernstig verstoord. Ook vandaag en morgen blijft dat zo, waarschuwt spoorwegorganisatie SNCF.

