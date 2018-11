Macron komt, verwijder de bloembakken 17 november 2018

Maandag brengt de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan Gent en daar komen 'draconische' veiligheidsmaatregelen bij kijken. De eerste ingreep: de bloembakken aan het stadhuis verwijderen, want die blokkeren het zicht op de ingang. Door het bezoek mogen er ook een tijd lang geen bussen meer langs het stadhuis rijden. De Lijn heeft omleidingen voorzien. De stadsambtenaren moeten maandag verplicht thuiswerken. Dat scheelt alvast plaats voor de pers, want in totaal worden er 70 journalisten verwacht. De president zal in de namiddag ook het Museum voor Schone Kunsten bezoeken. (EDG/VDS)

