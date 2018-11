Macron komt op staatsbezoek 13 november 2018

De Franse president Emmanuel Macron komt maandag 19 en dinsdag 20 november naar ons land voor een staatsbezoek. Hij doet dat op uitnodiging van koning Filip en koningin Mathilde, en zal met zijn echtgenote Brigitte worden ontvangen op het Paleizenplein in Brussel. Daarna bezoeken ze in Gent het stadhuis en het Museum voor Schone Kunsten. In de avond is het staatsbanket in het kasteel van Laken. Op dinsdag ontmoet Macron creatieve ondernemers die werken in het cultuur- en ontmoetingscentrum LaVallée in Molenbeek in Brussel. De Macrons sluiten het staatsbezoek dinsdag af in Itter. Daar bezoeken ze een centrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.