Macron geeft Fransen 15 dagen huisarrest en zet leger in 17 maart 2020

De Franse president Macron heeft verregaande maatregelen aangekondigd. "Onze verplaatsingen en contacten moeten 15 dagen tot het strikte minimum beperkt worden." De maatregel gaat vanmiddag in. "We zijn in oorlog. Een oorlog tegen een genadeloos virus, dat niet zal stoppen zonder deze ingrepen", zei Macron. Militaire voertuigen reden gisteren in de vooravond in colonne de straten van Parijs binnen. Het leger moet de orde handhaven en toezien op het naleven van de maatregelen. De Fransen mogen enkel nog hun huis uit om eten of medicijnen te kopen, om te werken als dat echt nodig is of voor andere strikt noodzakelijke verplaatsingen. Een wandeling met vrienden of familie in het park is verboden. "Een beetje fysieke activiteit, als dat niet met vrienden of familie is, is toegelaten." De president bekritiseerde ook de Fransen die zondag verzamelden op markten en in parken nadat cafés en restaurants moesten sluiten. "Jullie slagen er niet in jezelf te beschermen, maar jullie beschermen ook niet de anderen. De laatste ontwikkelingen hebben aangetoond dat niemand veilig is, zelfs niet de jongeren." De tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, die zondag zou doorgaan, wordt uitgesteld.

