Exclusief voor abonnees Macron excuseert zich voor "blunder" bij afspelen Albanees volkslied 09 september 2019

00u00 0

De middenvingers gingen omhoog in het bezoekende vak van het Stade de France. De Albanese fans waren woedend. Begrijpelijk. De Fransen speelden in eerste instantie het verkeerde volkslied - dat van Andorra, zij spelen morgen in Frankrijk. Na de Marseillaise eisten de Albanezen dat het juiste volkslied zou gespeeld worden. Maar opnieuw werd er geblunderd, deze keer door de speaker. Hij vroeg om respect te tonen voor het volkslied van... Armenië. Hij herstelde zijn fout en speelde uiteindelijk het juiste volkslied. Het duel begon echter tien minuten later dan voorzien.

