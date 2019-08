Exclusief voor abonnees Macron en Poetin delen prikjes uit 20 augustus 2019

00u00 0

In het fort van Brégançon aan de Côte d'Azur heeft de Franse president Emmanuel Macron zijn Russische collega Vladimir Poetin ontmoet. De gastheer drukte zijn hoop uit op vrede in Oekraïne. Macron hoopt "ergens in de komende weken" een topconferentie bij te wonen met de leiders van Oekraïne, Rusland en Duitsland. Tegelijk hamerde hij erop dat Moskou "de vrijheid van protest, van meningsuiting én om deel te nemen aan verkiezingen moet respecteren". Waarop Poetin terugprikte: "Vreedzaam betogen is mogelijk, maar situaties zoals met de gele hesjes willen we in Rusland niet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis