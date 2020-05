Exclusief voor abonnees Macron: "Deze zomer wordt het Europeanen onder elkaar" 06 mei 2020

Van verre reizen zal deze zomer geen sprake zijn, heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. "We gaan grote internationale verplaatsingen beperken, zelfs tijdens de zomervakantie. On restera entre Européens - het wordt Europeanen onder elkaar." Al is er over reizen nog helemaal niks beslist, aldus Macron. "We zullen het begin juni weten." Zijn boodschap was in de eerste plaats tot de Fransen gericht, maar ook de Belgen - voor wie Frankrijk een populaire bestemming is - willen graag snel duidelijkheid. Navraag bij onze noorderburen, op het kabinet van Nederlands minister-president Mark Rutte, leert dat ook daar nog niet duidelijk is of Belgen deze zomer welkom zullen zijn. Nederland maakt vanavond enkele aanpassingen aan de maatregelen bekend. (SPK)

