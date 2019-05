Exclusief voor abonnees Macron blijft erbij: "Notre-Dame over vijf jaar klaar" 27 mei 2019

00u00 0

De termijn van vijf jaar voor de heropbouw van de Notre-Dame is "mogelijk" zonder in te binden op de kwaliteit van de werf, zo heeft de Franse president Emmanuel Macron in een toespraak gezegd. "Zo'n krappe tijdsspanne voor de realisatie van de werkzaamheden verontrust velen", gaf Macron toe. Maar hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de "voluntaristische kalender", die, zo bekende hij wel, "op geen enkele gedetailleerde analyse of geen enkele vorm van deskundig onderzoek steunt".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis