17 april 2019

De restauratie van de Notre-Dame kan 10 tot 15 jaar duren, zo schatten experts. Frans president Macron maakt zich sterk dat het sneller kan. "Wij zijn een volk van bouwers", sprak hij gisteravond. "We bouwen de kathedraal mooier op dan tevoren. Ik wil dit binnen vijf jaar realiseren." De stenen structuur is grotendeels gered, al werden gisteren nog enkele "zwakke plekken" in het gewelf ontdekt.

