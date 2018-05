Macron bedankt Australische premier en zijn "lekkere vrouw" 03 mei 2018

Tijdens een bezoek aan de Australische premier Malcolm Turnbull (63) en zijn vrouw Lucy (60) heeft Emmanuel Macron zijn gastvrijheid op een wel erg hartelijke manier geuit. "Ik wil jullie bedanken voor de warme verwelkoming, 'you and your delicious wife' - oftewel: jij en je lekkere vrouw", sprak de Franse president. Een vertaalfoutje: 'délicieuse' kan in het Frans 'lekker' betekenen, maar ook 'bekoorlijk' of 'lieflijk'. Op Twitter leidde het meteen tot heel wat hilariteit. "Te veel rondgehangen bij Trump, misschien?"

HLN