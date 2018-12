Machtig Middelkerke in de prijzen 01 december 2018

Het participatieproject 'Machtig Middelkerke' heeft de publieksprijs gekregen van Kortom, de vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie. Het Middelkerkse project laat inwoners foto's nemen in de gemeente en die opsturen. Winnaars zien hun foto gepubliceerd op de on- en offline communicatie van de gemeente. Dat kan gaan van de nieuwsbrief over de toeristische magazines tot de Instagramaccount. Uiteraard wordt de naam van de inzender vermeld. De gemeente organiseert ook gratis workshops en wedstrijden voor de fotografen van het project Machtig Middelkerke. Meer info op www.middelkerke.be. (BPM)