Machinist wil Franstalig proces over treinramp Buizingen 06 juni 2018

De treinbestuurder die samen met spoormaatschappij NMBS en spoorwegbeheerder Infrabel terechtstaat voor de treinramp in Buizingen, heeft een taalwijziging gevraagd. Zijn advocaat diende een verzoek in om het proces in het Frans te voeren tijdens de eerste zitting, gisteren. Er zijn bijna honderd burgerlijke partijen genoteerd en politierechter Dina Van Laethem zal eind juni uitspraak doen over het verzoek van de verdediging. Als dat ingewilligd wordt, verhuist het hele dossier naar de Brusselse rechtbank. Er werden honderden slachtoffers en nabestaanden verwacht, maar uiteindelijk daagden slechts veertig toeschouwers op. Bij de treinramp in Buizingen botsten twee treinen op 15 februari 2010 tegen elkaar. Er vielen negentien doden en meer dan driehonderd gewonden. (BKH)

