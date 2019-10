Exclusief voor abonnees Machinist en NMBS gedagvaard voor dodelijk treinongeval 26 oktober 2019

Na het dodelijke treinongeval van februari 2017 in Leuven worden de machinist en de NMBS gedagvaard. De zaak wordt op 27 maart behandeld voor de politierechtbank. De trein ontspoorde die zaterdag rond 13.15 uur net na het vertrek uit het station. De eerste wagon kwam 500 meter verder in de berm terecht. Daarbij kwam een 21-jarige man uit Grez-Doiceau in Waals-Brabant om. In de andere wagons vielen 27 gewonden. De 32-jarige machinist Tom C. uit Wingene reed 90 km/u waar hij 40 mocht. Hij wordt beschuldigd van onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en het onopzettelijk veroorzaken van een treinongeval.

