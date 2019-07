Exclusief voor abonnees Maccabi Haifa 0 STVV 0 03 juli 2019

00u00

De Kanaries werkten hun eerste match tijdens het oefenkamp in het Nederlandse Horst af. Het was een gesloten match met veel middenveldspel tegen een ploeg die een stuk verder stond. Toch deed STVV aardig mee en had het minstens één strafschop moeten krijgen. (FKS)

