Maatjes op het veld en in de lucht 10 juli 2019

00u00 0

Aanschurken tegen de nieuwe ploegmaats. Thibaut Courtois neemt Eden Hazard bij het handje op zijn eerste dagen bij Real Madrid. Ze zijn altijd in mekaars buurt te vinden, ook op het vliegtuig richting Canada waar Real zich de volgende drie weken zal voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ook Marcelo is van de partij. Over tien dagen staat in de VS een eerste oefenmatch op het programma. (KTH)

