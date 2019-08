Maat vol voor Brusselse brandweer na nieuw incident: “Collega gaat sinds kort altijd met mes op interventie” Inge Bosschaerts

28 augustus 2019

05u00 0 De Krant Brandweerlui krijgen de jongste jaren steeds meer naar het hoofd geslingerd: van scheldtirades en fluimen, tot vuistslagen en kasseien. In Brussel werd maandag nog een brandweerwagen bekogeld, amper vier dagen nadat een brandweerman een tand werd uitgeslagen. Jaarlijks worden er in ons land meer dan 200 pv's opgesteld voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

"Het nieuwe modespelletje in Brussel: kasseien gooien naar de brandweer." Met die woorden postte vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) gisteren een foto op Twitter van de brandweerwagen die maandagavond in Brussel bekogeld werd, toen die op de terugweg was na een interventie. Niemand raakte gewond, maar het ging al wel om het tweede incident in vier dagen tijd. Afgelopen vrijdag verloor een brandweerman ook al een tand nadat hij een vuistslag in het gezicht kreeg. "Dit hoort niet meer bij de risico's van het vak", zegt een Brusselse brandweerman. "Ik ben niet bij de brandweer gegaan om de tanden uit mijn mond te laten slaan of een kassei in mijn gezicht te krijgen. Helaas zijn dat wel steeds vaker de omstandigheden waarin wij ons moeten inzetten, nota bene om de veiligheid van burgers te garanderen."

Camera voor gezicht

De brandweerlui zijn het spuugzat. "Vroeger had je dit soort incidenten alleen tijdens oudejaarsnacht. Nu is het schering en inslag in Brussel. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik of één van mijn collega's geconfronteerd worden met agressie. Steeds vaker komt er ook fysiek geweld bij kijken. Meestal gaat het trouwens om hetzelfde groepje. Hangjongeren, die zich een godganse dag zitten te vervelen en denken: 'Kom, we gaan wat brandweermannen in mekaar slaan. Dan is onze avond geslaagd.' Het gaat zelfs zo ver dat ze een interventie in scène zetten om ons in een hinderlaag te lokken."

Zo ging het afgelopen vrijdag ook. Enkele jongeren belden 's avonds het noodnummer omdat er vuilnisbakken vuur hadden gevat. "Die vliegen niet vanzelf in brand, hé", zegt een brandweerman die erbij was. "Ze hadden die zelf in brand gestoken, met de bedoeling ons naar daar te lokken. Tijdens het blussen stond een gastje ons te jennen en te filmen. Na een tijdje stapte hij op mijn collega af en hield de camera vlak voor zijn gezicht. Toen mijn collega die wegduwde, haalde die gast meteen uit met zijn vuist. Op dat moment kwam er een dertigtal jongeren uit de struiken gekropen, klaar om ook de rest van onze ploeg een flink pak rammel te geven. Gelukkig passeerde er toevallig net een patrouille van de politie."

Streng straffen

Het Brusselse parket opende een onderzoek en de man die de vuistslag uitdeelde, zal deze week verhoord worden. De brandweerlui hopen dat er strenge straffen zullen volgen. "Want dit weegt op ons. Ik hoor ze ook wel hoor, de reacties. 'Allez, zo'n stoere brandweerman? En toch heeft ie schrik van een paar hangjongeren?' Wel: ja. En ik niet alleen, veel collega's ook. Ik ken er die het door dit soort incidenten niet meer zien zitten. Maar ik ken er ook die het heft in eigen handen nemen, en nu altijd een mes in hun broekzak stoppen zodat ze zich op z'n minst kunnen verweren."

Hans Clarysse, de voorzitter van de Brandweervereniging Vlaanderen, is op de hoogte van het probleem. "Agressie is inderdaad iets waarmee brandweerlui steeds vaker rekening moeten houden. En dat is jammer, want wij zijn er uitgerekend om de mensen hulp te bieden wanneer zij dat nodig hebben. Als je dan bij wijze van 'bedankje' bekogeld wordt met stenen, dan heb je toch het gevoel dat het respect bij sommige mensen ver te zoeken is."

Iets wat ook de meeste brandweerlui beamen. "Als je elke dag uitgescholden en bespuwd wordt, voel je je op den duur een beetje de pispaal. Doe ik mijn job daardoor minder graag? Ja. De jongste vijf jaar zijn er vaker negatieve ervaringen dan positieve. Maar gelukkig zie ik de mooie dingen ook nog altijd. Onlangs hielp ik na een ongeval een kindje, en achteraf kreeg ik van hem een tekening opgestuurd. Zoiets doet deugd. Dan is de zoveelste dwaze uithaal van een hangjongere heel even vergeten."