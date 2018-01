Maaseiks ziekenhuis helpt oudjes af van rij-angst 31 januari 2018

00u00 0

In het programma 'Benidorm Bastards' terroriseren oudjes de omstaanders met hun scootmobiel, maar in de praktijk liggen de kaarten anders. Heel wat ouderen durven niet buiten te komen met hun scootmobiel omdat ze kampen met rij- en verkeersangst. Daar wil Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik iets aan doen, meldt 'Het Belang van Limburg'. Voor 80 euro kunnen geïnteresseerden vijf theorie- en praktijklessen volgen waarin uitgelegd en getoond wordt hoe veilig door het verkeer te laveren. Bij VIAS Institute wordt de cursus alvast heel positief onthaald: "Rijden met een scootmobiel lijkt simpel, maar er gebeuren nog altijd veel ongevallen mee."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN