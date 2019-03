Exclusief voor abonnees Maaseik wellicht met Van Heyste Volleybal 30 maart 2019

00u00 0

Na het puntenverlies van vorige week tegen Roeselare, moet Maaseik voluit aan de bak tegen Aalst. Bij winst slaat Maaseik opnieuw een kloof, anders is Aalst de enige leider. De Limburgers kunnen een beroep doen op de nieuwe spelverdeler Jan Zimmermann. De Duitse international trainde deze week mee, maar de kans lijkt klein dat hij vanavond al in de basis staat. "In een week tijd een spelverdeler inpassen is geen makkelijke opdracht", vertelt coach Joel Banks. "Stef Van Heyste kent ons systeem en hij deed het prima in Roeselare." (KWP)