Exclusief voor abonnees Maaseik strikt Deense international Rasmus Breuning Nielsen 29 mei 2019

00u00 0

Volleybal LIGA A

Landskampioen Maaseik blijft bouwen aan een nieuwe ploeg. De Maaslanders versterkten zich deze week met de Deense international Rasmus Breuning Nielsen. De hoekaanvaller komt over van het Italiaanse Sora, het nummer negen in de Serie A. Opvallend, want meestal trekken de spelers vanuit Maaseik naar bijvoorbeeld de Italiaanse competitie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis