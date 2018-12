Maaseik - Roeselare voor ticket Sportpaleis VOLLEYBALBEKER VAN BELGIË HALVE FINALES 22 december 2018

Met een geweldige boost beginnen Maaseik en Roeselare vanavond aan de beslissende terugmatch in de halve finales voor de Beker van België. Een finale avant la lettre. Maaseik haalt zijn extra opkikker uit de sterke prestatie dinsdag in de Champions League: 3-0 tegen de Poolse topclub Belchatow. Roeselare, van zijn kant, bood - zonder Tuerlinckx - donderdagavond flink weerwerk tegen de zesvoudige Champions League-winnaar Kazan. En start bovendien vanavond met een voordeel na de 3-1-thuiszege in de eerste halve finale. Roeselare heeft nog twee sets nodig. Bij 3-0 of 3-1 voor Maaseik volgt een golden set. Roeselare heeft Tuerlinckx (spierblessure boven de knie) gespaard tegen Kazan. Zonder zijn hoofdaanvaller won Roeselare wel thuis tegen Maaseik én speelde een waardige partij tegen Kazan. Best mogelijk dat Kindt opnieuw start en Tuerlinckx zich stand-by houdt. (BrV)

