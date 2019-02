Maaseik op zoek naar zes op zes 13 februari 2019

Maaseik rekent zich nog bij de kanshebbers op een ticket voor de kwartfinale in de Champions League. Mathematisch kan het nog, maar het lijkt er wel op dat de Limburgers hun lot niet meer helemaal in eigen handen hebben. De situatie, op twee speeldagen van het einde van de groepsfase, is duidelijk. In drie van de vijf groepen liggen de winnaars zo goed als zeker vast. Het Russische Kazan en de Italianen van Civitanova en Perugia hebben hun ticket al beet. Sint-Petersburg en Gdansk, in de groep van Maaseik, moeten nog punten sprokkelen. In het allerbeste scenario kan Maaseik zelfs nog groepswinnaar worden, maar dan moeten de kaarten al heel gunstig liggen. In praktijk betekent dat winst en drie punten van de Limburgers tegen Berlijn en Gdansk. Gdansk mag dan morgen geen punten pakken tegen Belchatow, dat op zijn beurt puntenloos moet blijven in de slotmatch tegen Berlijn. Met andere woorden: zo goed als onmogelijk. Maaseik moet dus op zoek gaan naar de tweede plaats en hopen dat het dan bij de beste drie tweedes is. Daarvoor moeten de Maaseikenaars dus zelf zes op zes pakken en duimen dat Kedzierzyn (Pol) en Modena (Ita) dat niet doen. Onmogelijk is het alvast niet, ook niet voor Jay Blankenau. De Canadese spelverdeler rekent op het thuisvoordeel. "Sinds ik bij Maaseik speel, heb ik nog maar één Europese wedstrijd verloren in de Steengoed Arena. Wij kennen onze opdracht en daarbij is er geen ruimte voor rekenen. Bovendien hebben wij nog een rekening te vereffenen met de Duitsers. De openingsmatch in Berlijn leverde geen punten op voor ons. Dat mag niet opnieuw gebeuren." (KWP)

