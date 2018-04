Maaseik op zoek naar titel nummer 15 21 april 2018

Vanavond beginnen Maaseik en Roeselare aan de titelfinale. De twee tenoren uit het Belgische volleybal staan voor de zesde keer op rij tegenover elkaar. In de vorige vijf edities ging de overwinning telkens naar de West-Vlamingen. De titelhonger is dan ook heel erg groot bij de Limburgers, die in eigen huis starten. "Dat is niet altijd een voordeel geweest, maar dit jaar geloof ik wel dat in eigen zaal spelen een bonus is. Wij zijn er hier altijd in geslaagd om iets extra's te brengen. Kijk maar naar de Europese campagne", zegt coach Joel Banks. Ook tegen Roeselare, want Maaseik won vijf van de zes onderlinge duels. "Tja, die ene nederlaag was wel de bekerfinale. Jammer, maar het zorgt wel voor een extra portie grinta. Hopelijk volstaat die om in de eerste wedstrijd de basis voor de vijftiende titel te leggen." (KWP)

