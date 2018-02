Maaseik moét winnen in Turkije 14 februari 2018

00u00 0

Maaseik won afgelopen weekend de reguliere competitie, maar staat deze week voor twee loodzware confrontaties. Met een grote mentale impact op de groep. "Vandaag bij Arkas Izmir in de Champions League willen we in de running blijven voor de play-offs met 12", zegt coach Joel Banks. "Zondag volgt de bekerfinale tegen Roeselare in het Sportpaleis, ons eerste target."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN