Maaseik mikt op punt 30 januari 2019

Maaseik gaat vanavond bij het Poolse Belchatow op zoek naar puntenwinst om in koers te blijven voor de kwartfinales van de Champions League. Op papier kan het, want anderhalve maand geleden klopten de Limburgers de Poolse grootheid met 3-0. De kans is klein dat het team van coach Roberto Piazza zich een tweede keer laat verrassen. Ook al doet Belchatow het niet al te best in de eigen competitie. "Voor ons is het alles of niks. Als wij geen punt pakken, dan zit de Europese campagne er straks op", zegt Maaseik-coach Joel Banks. (KWP)