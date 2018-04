Maaseik kampioen? "Het mag nu gebeuren" 28 april 2018

Maaseik kan vanavond zijn vijftiende titel pakken. Of beter 'eindelijk' pakken, want de Limburgers zitten al sinds 2012 in de wachtkamer voor een nieuwe hoofdprijs. Kapitein Jelte Maan kan straks zijn vierde scudetto vieren. "Neen, ik ben nog niet vergeten hoe het voelt om kampioen te spelen, maar het mag nu wel weer eens echt gebeuren", lacht hij.

