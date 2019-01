Maaseik in lege arena na moord op Pools burgemeester 16 januari 2019

Maaseik gaat vanavond in Gdansk op zoek naar z'n tweede overwinning in de Champions League. Wat in de immense Ergo Arena van de Poolse havenstad een groot volleybalfeest had moeten zijn, wordt nu een wedstrijd achter gesloten deuren. Dat is het gevolg van de moord op Pawel Adamowicz, de burgemeester van Gdansk. Die werd afgelopen weekend neergestoken tijdens een liefdadigheidsfeest. Maaseik kreeg de vraag om de wedstrijd uit te stellen, maar na overleg tussen de twee clubs en het CEV werd beslist om de match toch te laten plaatsvinden. "Wij begrijpen de vraag van Gdansk, maar onze kalender is overvol. Een ander moment vinden was niet evident", aldus manager Dieter Leenders. De match wordt nu gespeeld zonder publiek. De winnaar van het duel blijft in koers voor de volgende ronde. (KWP)

