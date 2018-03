Maaseik huivert voor trip naar Siberië Vandaag loting Final 12 Champions League 02 maart 2018

Vandaag wordt geloot voor de play-offs met 12 in de Champions League. Maaseik wordt als derde beste nummer 3 opgevist om de organisator van de Final Four - één van de 12 gekwalificeerde teams - te vervangen. PAOK Thessaloniki had woensdag - als één van de beste nummers drie - de kwalificatie al vroeg op zak, maar zag zich later op de avond nog voorbijgeflitst door Berlijn, dat een vijfsetter won tegen Jastrzebski. Maaseik hoopt een vervelende loting tegen Novosibirsk te ontwijken, want dat betekent een trip naar Siberië. (BrV)

