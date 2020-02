Exclusief voor abonnees Maaseik haalt medical joker voor Kindt Volleybal 14 februari 2020

00u00 0

Maaseik heeft ingegrepen nu de 22-jarige hoofdaanvaller Lou Kindt is hervallen met de voetblessure die hem al een hele tijd aan de kant houdt en hij weer voor minstens zes weken out is. Versterking op de positie van hoofdaanvaller drong zich op: gisteren legde de Estse international Renee Teppan (26 jaar - 1m97) geslaagde (medische) testen af. Een man met ervaring en power, een vaste waarde in de Estse nationale ploeg en geproefd van topniveau bij Trentino en Belchatow. Dit seizoen was hij aan de slag in de Franse competitie bij Poitiers (9de in de stand), waar hij een tijd heeft gesukkeld met zijn schouder. Het is de bedoeling dat Teppan woensdag al meedoet in de laatste groepswedstrijd van de Champions League, thuis tegen Jastrzebski. (BrV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis