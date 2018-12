Maaseik - Gent 2-3 25-22, 21-25, 28-30, 25-20, 11-15 29 december 2018

Toch schrikken voor de Limburgers - zonder Maan, Cox, Tammemaa, Pupart en Blankenau - wanneer ze meteen op 0-4 kwamen. Het zou tot 17-17 duren vooraleer ze Gent systematisch in de fout duwden. In set twee bekwam Maaseik niet meer van de 13-19-achterstand en op karakter haalde Gent ook verdiend het volgende spel binnen. Banks hield het vertrouwen in de ploeg waarmee hij startte, maar dat bleek een te gewaagde gok. Een gedreven Gent gaf geen krimp meer en kwalificeerde zich verrassend.

