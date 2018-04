Maaseik gaat voor polepositie 07 april 2018

In de klassieker tussen Roeselare en Maaseik van vanavond (20.30u) op Schiervelde zijn de belangen niet gering. De West-Vlamingen doen bij winst immers nog volop mee voor de leidersplaats terwijl een driepunter voor de Limburgers synoniem is aan het thuisvoordeel in de titelfinales. "Hoe sneller we die zekerheid kunnen verwerven, hoe beter", zegt opposite Jolan Cox, die tegenwoordig meestal vanuit de huppelhoek moet toekijken naar de stevige prestaties van Gevert.